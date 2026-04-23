США распределили страны НАТО по их лояльности

США составили список стран НАТО по их лояльности. Об этом сообщает Politico.

Страны военного альянса распределены по их вкладу в коллективную безопасность с точки зрения США и готовности поддерживать военные операции Вашингтона, в частности против Тегерана. Странам-аутсайдерам намекают, что они могут попасть в немилость. Тем самым администрация президента Дональда Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном, пишет газета.

При этом признается, что США не могут просто так принять жесткие меры против стран НАТО, поскольку это сильно подорвет единства блока. Скорее идет психологическое давление. Конкретных решений еще не принято.

Как считает издание, бенефициарами такого подхода могут стать лояльные Польша и Румыния. В декабре глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что есть "образцовые союзники", такие как Израиль, Южная Корея, Польша, страны Прибалтики. Все лучше ведет себя Германия. Эти страны могут получить особое расположение США. Остальные же должны задуматься. Если они не выполняют свою часть обязательств, то столкнутся с последствиями.

Ранее Трамп сообщил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после того, как страны-члены отказались присоединиться к войне против Ирана. Однако эксперты полагают, что это маловероятно.