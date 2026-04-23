В Миассе пенсионер едва не лишился 5 миллионов

В Миассе 21-летнему жителю Екатеринбурга вменили покушение на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении его 19-летнего подельника из Азова выделено в отдельное производство.

По версии следствия, парни прибыли в Миасс ради "заработка" через обман местного пенсионера. Молодые люди выступали в роли исполнителей в преступной группе, организованной дистанционным "куратором".

Младший выполнял функции "курьера" – именно он должен был лично получить из рук пожилого мужчины 5 млн руб. Его старший сообщник выступил в роли "наблюдателя": за деньги он контролировал процесс передачи денег и действия самого "курьера".

Злоумышленники попытались реализовать свой план, однако были задержаны сотрудниками полиции на месте совершения преступления. Деньги пенсионера удалось сохранить. Парни попали под "уголовку", дело старшего из них готово к суду, сообщает УМВД по Челябинской области.