Мордашов стал первым российским бизнесменом, чье состояние превысило отметку в $30 млрд

Основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов занял первое место в рейтинге миллиардеров России в 2026 году, составленном журналом Forbes. Его состояние оценивается в рекордные $37 млрд.

Как сообщает издание, впервые в истории рейтинга состояние миллиардера из России превысило отметку $30 млрд.

Вторую строчку в списке занял глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин, чей капитал оценивается в $29,7 млрд.

На третьем месте рейтинга - основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Его состояние выросло до $29,5 млрд.

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с $625,5 млрд до рекордных $696,5 млрд, и это несмотря на замедление роста российской экономики из-за высокой ключевой ставки ЦБ и санкционного давления, отмечает Forbes.