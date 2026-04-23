Рынок готовой еды в России вырастет до 1,32 триллиона рублей к 2026 году

Аналитики Infoline прогнозируют, что к концу 2026 года рынок готовой еды в России увеличится почти на 18% и достигнет 1,32 трлн рублей. Доля таких продуктов в общих продажах магазинов вырастет с 3,8% до 4,1%. При этом темпы роста постепенно замедляются. В 2025 году рынок прибавил 18,5% и составил 1,12 трлн рублей, что на 10,5 процентного пункта ниже, чем годом ранее, пишет "Ъ".

Лидером рынка остается группа X5 . В 2025 году компания продала готовой еды на 216,4 млрд рублей, увеличив показатели на 35,1%. Сейчас группа занимает 19,3% всего сегмента. "Магнит" нарастил продажи на 43,5% (до 83,4 млрд руб.), а "Вкусвилл" - на 10,8% (до 75 млрд руб.). Самый быстрый рост показала "Лента", которая увеличила продажи на 45,3% до 35,6 млрд рублей.

Эксперты считают, что развитию мешает не отсутствие спроса, а дефицит поставщиков и производственных мощностей. Рентабельность в этом бизнесе невысокая - в среднем около 10% по EBITDA. Ситуацию осложняют большие потери: из-за коротких сроков годности магазины списывают 9-11% продукции. Для сравнения, в среднем по торговой сети этот показатель составляет всего 3-4%. Несмотря на сложности, ритейлеры продолжают активно развивать кулинарию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в Совете Федерации, что ведомство готовит жесткие нормативы и ГОСТы для рынка готовой еды и сервисов доставки. Она пояснила, что этот сегмент, бурно выросший после пандемии, сейчас находится в "серой зоне": это уже не классический общепит, но еще и не обычная магазинная торговля, из-за чего властям сложно контролировать риски.