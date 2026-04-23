Рынок готовой еды в России вырастет до 1,32 триллиона рублей к 2026 году

23 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Рынок готовой еды в России вырастет до 1,32 триллиона рублей к 2026 году

Аналитики Infoline прогнозируют, что к концу 2026 года рынок готовой еды в России увеличится почти на 18% и достигнет 1,32 трлн рублей. Доля таких продуктов в общих продажах магазинов вырастет с 3,8% до 4,1%. При этом темпы роста постепенно замедляются. В 2025 году рынок прибавил 18,5% и составил 1,12 трлн рублей, что на 10,5 процентного пункта ниже, чем годом ранее, пишет "Ъ".

Лидером рынка остается группа X5 . В 2025 году компания продала готовой еды на 216,4 млрд рублей, увеличив показатели на 35,1%. Сейчас группа занимает 19,3% всего сегмента. "Магнит" нарастил продажи на 43,5% (до 83,4 млрд руб.), а "Вкусвилл" - на 10,8% (до 75 млрд руб.). Самый быстрый рост показала "Лента", которая увеличила продажи на 45,3% до 35,6 млрд рублей.

Эксперты считают, что развитию мешает не отсутствие спроса, а дефицит поставщиков и производственных мощностей. Рентабельность в этом бизнесе невысокая - в среднем около 10% по EBITDA. Ситуацию осложняют большие потери: из-за коротких сроков годности магазины списывают 9-11% продукции. Для сравнения, в среднем по торговой сети этот показатель составляет всего 3-4%. Несмотря на сложности, ритейлеры продолжают активно развивать кулинарию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в Совете Федерации, что ведомство готовит жесткие нормативы и ГОСТы для рынка готовой еды и сервисов доставки. Она пояснила, что этот сегмент, бурно выросший после пандемии, сейчас находится в "серой зоне": это уже не классический общепит, но еще и не обычная магазинная торговля, из-за чего властям сложно контролировать риски.

Теги: еда, пища, рынок


