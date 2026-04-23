США просит ФИФА заменить Иран на ЧМ-2026

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли обратился с просьбой к ФИФА заменить сборную Ирана на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Об этом заявил сам Замполли.

Он просит заменить Иран на Италию, которая является четырехкратным чемпионом мира. Сам Замполли является итальянцем по происхождению и сказал, что был бы рад увидеть соотечественников в США.

При этом сборная Италии проиграла в решающем матче за выход на турнир сборной Боснии и Герцеговины по пенальти, что стало третьим подряд непопадание на чемпионат мира. То есть ее приглашение на турнир станет очевидным нарушением спортивного принципа.

Ранее Иран не исключал, что не поедет на чемпионат в США. Это возможно только при условии обеспечения безопасности его, отмечал министр спорта Ирана Ахмад Доньямали. При этом сборная Ирана обязательно будет играть на турнире, пообещал ранее президент ФИФА Джанни Инфантино. Правда, он тогда выразил надежду, что к началу турнира ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется. Однако политика может внести любые коррективы.

Чемпионат мира должен пройти с 11 июня по 19 июля, три четверти матчей сыграют в США. Под вопросом было и проведение матчей в Мексике из-за напряженной ситуации в этой стране.



