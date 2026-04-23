Россиянам могут грозить штрафы за неправильную обработку дач и участков от насекомых

На 20 тыс. рублей могут оштрафовать россиян, которые неправильно обработают дачные и садовые участки от вредителей. Также их могут заставить возмещать ущерб в случае неправильного использования пестицидов и агрохимикатов, нарушения санитарных и экологических норм, передает РИА Новости со ссылкой на юриста Евгению Балдину.

Садоводы не должны использовать на личных участках химикаты, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства.

Также юрист предупреждает, что обработка может навредить пчелам соседей-пчеловодов, что может быть квалифицировано как вред имуществу, а если будет установлен умысел, то его могут квалифицировать как жестокое обращение с животными.