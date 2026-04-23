В гимназии Екатеринбурга массово отравились ученики первого и второго классов

В Екатеринбурге расследуют массовое отравление учеников местной гимназии. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, известно, что с 18 апреля с жалобами на ухудшение состояния, в том числе на рвоту и недомогание, обратились не менее 20 учащихся первого и второго классов екатеринбургской гимназии №116. Точное количество заболевших сейчас устанавливается.

Роспотребнадзор проверяет столовую образовательного учреждения. В свою очередь, сотрудники прокуратуры изучают документы по организации питания. В том числе анализируется документация по закупке продуктов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ситуации. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет о статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". По делу уже проведен осмотр, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Как добавили в СК, наказание за это преступление составляет до 2 лет лишения свободы.