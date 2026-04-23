В Туапсе продукты горения от пожара на морском терминале выпали с дождем

В Туапсе продукты горения от пожара, возникшего на морском терминале в результате атаки БПЛА, выпали с прошедшим дождем.

"Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях", - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Вечером 21 апреля в городе выявили превышения предельной допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи в 2-3 раза. Дым и гарь накрыл микрорайоны Грознефть, Сортировку, Звездный и часть центра. В оперштабе добавили, что обращений в больницы пока не зафиксировано.

Возгорание произошло в ночь на 20 апреля. Пожар в порту начался в результате атаки БПЛА. Огонь до сих пор не потушили. Накануне сообщалось, что количество сил, задействованных в тушении пожара на морском терминале, увеличено.

Напомним, в результате очередной атаки БПЛА на Туапсе погиб мужчина, еще один мирный житель пострадал.