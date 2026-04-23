Беспилотники атаковали Самару и Новокуйбышевск, один человек погиб

Беспилотники атаковали Самару и Новокуйбышевск. В Новокуйбышевске были атакованы промышленные предприятия, есть пострадавшие, по меньшей мере один человек погиб, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован", - добавил глава региона.

Он также известил родителей школьников, что сегодня в Самаре и Новокуйбышевске перенесены на вторую смену занятия первой смены в школах. "Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах", - заявил губернатор.