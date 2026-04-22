Автоэвакуаторы на Кубани будут работать более оперативно

В рамках работы очередной сессии ЗСК парламентарии одобрили поправки в закон Краснодарского края об эвакуации транспортных средств.

Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин представил законопроект, уточняющий порядок перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянки Краснодарского края. Теперь уполномоченные организации будут обязаны приступить к перемещению транспортного средства на стоянку в течение 15 минут с момента уведомления диспетчерским центром.

Глава Кубанского парламента, комментируя принятый документ, напомнил, что число автомобилей в регионах постоянно увеличивается. По числу зарегистрированных легковых авто (почти 2,5 млн единиц) Краснодарский край в прошлом году занял третье место в стране, обойдя Санкт-Петербург.

«Одно дело, когда нагрузка на дорожную инфраструктуру увеличивается из-за недостаточной пропускной способности существующих городских магистралей, возможной нехватки мест на существующих парковках, и совсем другое, когда водители намеренно не пользуются таковыми, предпочитая оставлять свои авто где попало, в том числе и под запрещающими знаками, хотя за такие действия предусмотрен штраф. Сегодняшние поправки позволят быстрее восстанавливать бесперебойное движение транспорта, снизить дополнительные риски возникновения пробок, а в некоторых случаях и ДТП, и в определенной степени еще больше дисциплинировать водителей в части соблюдения ими установленных правил парковки», – подытожил, комментируя изменения в краевом законе, Юрий Бурлачко.