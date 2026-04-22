Кубанский парламент инициировал предложение по внесению изменений в федеральное законодательство

Кубанские парламентарии в ходе очередной сессии рассмотрели проект обращения к вице-премьеру правительства страны Марату Хуснуллину и председателю комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергею Пахомову. Суть обращения в предложении внести в федеральные законы ряд поправок, касающихся полномочий органов местного самоуправления в градостроительной сфере.

Документ представил председатель строительного комитета ЗСК Владимир Лыбанев. Речь идет о выявленных депутатами совместно с представителями краевого департамента проблемных моментах, связанных с отсутствием единообразия между нормами Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и Градостроительного кодекса РФ.

В обращении кубанского парламента предлагается отнести ряд полномочий, в том числе по внесению изменений в схему территориального планирования муниципального района и утверждение таких изменений, к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

Руководитель ЗСК отметил, что эффективное развитие территорий во многом определяется полнотой реализации возложенных на органы МСУ полномочий.

«Определенные функции органов муниципальной власти, выполняемые ими в соответствии с их компетенцией, не закреплены ни в статье Градкодекса РФ, где перечислены полномочия органов МСУ в области градостроительства, ни в законе об общих принципах организации местного самоуправления. Наше предложение сводится к тому, чтобы отразить в нем данные полномочия, отнеся их при этом к полномочиям органов местного самоуправления по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения», – сказал Юрий Бурлачко.

По мнению председателя Законодательного Собрания, принятие на федеральном уровне соответствующих поправок позволит избежать в дальнейшем разночтений существующих норм и, как следствие, повысить эффективность работы органов местного самоуправления.