Фото: kubzsk.ru

Отчет о деятельности КСП в 2025 году был утвержден кубанскими законодателями

В рамках повестки очередной сессии ЗСК был заслушан отчет председателя Контрольно-счетной палаты края (КСП) об итогах работы в 2025 году.

Доклад представил руководитель ведомства Сергей Усенко. Он отметил, что по поручению руководителя ЗСК палата в отчетном периоде значительно трансформировала формат деятельности. Всего в прошлом году аудиторы вынесли 863 рекомендации, 680 из которых проверяемыми организациями были выполнены. За последние 5 лет КСП вынесла 3,5 тысячи рекомендаций, две трети из которых были исполнены. В частности, принято или внесено изменений в более 600 нормативных правовых и локальных актов.

По мнению Сергея Усенко, положительным результатом совместной работы с депутатами и органами власти региона стало снижение суммы выявленных нарушений. Большая часть нарушений была связана с ведением бюджетного и бухгалтерского учета, в этой части сумма нарушений сократилась с 19 до 6 млрд рублей.

Положительную оценку деятельности аудиторов дали парламентарии Сергей Ярышев и Андрей Булдин в ходе обсуждения. Председатель ЗСК  отметил эффективную систему взаимодействия с палатой. Отметив значимость деятельности КСП, депутаты наделили палату правом законодательной инициативы.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что осуществление контроля за расходованием бюджетных средств имеет особое значение для поступательного развития экономики края и  выполнения перед кубанцами всех социальных обязательств.

«Отчет Контрольно-счетной палаты - это, по сути, руководство к действию и настольная книга для органов исполнительной власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов по устранению выявленных недостатков в деятельности по реализации нацпроектов, государственных программ и других мероприятий, осуществляемых за счет бюджетного финансирования», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Отчет председателя КСП был утвержден принятием соответствующего постановления. Также депутаты согласовали назначение нескольких аудиторов Контрольно-счетной палаты региона.

Теги: зск, юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, счетная палата


