Доклад о результатах деятельности кубанского Уполномоченного по правам ребенка в крае за 2025 год был положительно оценен на сессии ЗСК

23 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Доклад о результатах деятельности кубанского Уполномоченного по правам ребенка в крае за 2025 год был положительно оценен на сессии ЗСК

На очередной 80-й сессии ЗСК Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева ознакомила депутатский корпус с содержанием подготовленного ежегодного Доклада.

В  документе представлены результаты взаимодействия Уполномоченного с органами государственной власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества по укреплению системы поддержки семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, внедрению и развитию для этого лучших практик семьесбережения,оказанию правовой помощи детям, семьям, по участию в судебной защите прав несовершеннолетних по гражданским и административным делам, урегулированию конфликтов, а также правовому просвещению детского и взрослого населения Кубани.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Так, в 2025 году Уполномоченным было рассмотрено более 2 тысяч обращений. В целом каждый пятый вопрос был решен положительно, оказана помощь в защите или восстановлении прав детей. По остальным обращениям заявители получили разъяснения и необходимое сопровождение. Каждое девятое из всей массы обращений направлено в органы прокуратуры. Из них каждое второе стало поводом применения мер прокурорского реагирования.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Также были озвучены результаты 4-х мониторингов по организации в крае помощи: семьям с детьми участников СВО, ранее оступившимся родителям в восстановлении в родительских правах и отмене ограничений, по развитию практик помощи семьям в трудной жизненной ситуации без разлучения с детьми, по увеличению охвата услугами специализированной помощи родителям, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил увеличение объема работ у Уполномоченного по правам ребенка при сохранении эффективности и качества деятельности. И поблагодарил Татьяну Ковалеву за особое внимание к детям участников СВО.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Используя накопленный опыт и активно взаимодействуя с различными структурами, Уполномоченному удается находить компромисс в пользу детей порою, казалось бы, даже в безвыходных ситуациях. Такой подход позволяет отстаивать интересы каждого ребенка, соблюдать его права в разных сферах, начиная от образования и здравоохранения и заканчивая безопасностью в информационном пространстве. Выполнение же содержащихся в отчете рекомендаций профильным министерствам и ведомствам будет способствовать совершенствованию существующего механизма по защите прав детей в целом», – резюмировал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачкуо, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, уполномоченный по правам ребенка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети