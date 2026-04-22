Доклад о результатах деятельности кубанского Уполномоченного по правам ребенка в крае за 2025 год был положительно оценен на сессии ЗСК

На очередной 80-й сессии ЗСК Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева ознакомила депутатский корпус с содержанием подготовленного ежегодного Доклада.

В документе представлены результаты взаимодействия Уполномоченного с органами государственной власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества по укреплению системы поддержки семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, внедрению и развитию для этого лучших практик семьесбережения,оказанию правовой помощи детям, семьям, по участию в судебной защите прав несовершеннолетних по гражданским и административным делам, урегулированию конфликтов, а также правовому просвещению детского и взрослого населения Кубани.

Так, в 2025 году Уполномоченным было рассмотрено более 2 тысяч обращений. В целом каждый пятый вопрос был решен положительно, оказана помощь в защите или восстановлении прав детей. По остальным обращениям заявители получили разъяснения и необходимое сопровождение. Каждое девятое из всей массы обращений направлено в органы прокуратуры. Из них каждое второе стало поводом применения мер прокурорского реагирования.

Также были озвучены результаты 4-х мониторингов по организации в крае помощи: семьям с детьми участников СВО, ранее оступившимся родителям в восстановлении в родительских правах и отмене ограничений, по развитию практик помощи семьям в трудной жизненной ситуации без разлучения с детьми, по увеличению охвата услугами специализированной помощи родителям, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил увеличение объема работ у Уполномоченного по правам ребенка при сохранении эффективности и качества деятельности. И поблагодарил Татьяну Ковалеву за особое внимание к детям участников СВО.

«Используя накопленный опыт и активно взаимодействуя с различными структурами, Уполномоченному удается находить компромисс в пользу детей порою, казалось бы, даже в безвыходных ситуациях. Такой подход позволяет отстаивать интересы каждого ребенка, соблюдать его права в разных сферах, начиная от образования и здравоохранения и заканчивая безопасностью в информационном пространстве. Выполнение же содержащихся в отчете рекомендаций профильным министерствам и ведомствам будет способствовать совершенствованию существующего механизма по защите прав детей в целом», – резюмировал Юрий Бурлачко.