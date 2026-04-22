В ходе сессии ЗСК были утверждены итоги реализации краевых госпрограмм в 2025 году

В ходе очередной сессии парламента Краснодарского края председатель комитета по бюджету Иван Артеменко предложил одобрить постановление по утверждению итогов реализации краевых программ.

Он сообщил, что в 2025 году объем бюджетного обеспечения 28 госпрограмм составил более 518 млрд рублей. И выполнение бюджетных программных назначений по всем программам обеспечено на 485 млрд рублей, или 93,7%.

«Несмотря на трудности, с которыми сталкивается современная экономика, концепция формирования краевого бюджета остается неизменной. Приоритет, как и прежде, отдается укреплению и дальнейшему развитию соцблока, модернизации и расширению коммунальной инфраструктуры, поддержке ключевых для Кубани отраслей экономики», - отметил Юрий Бурлачко, комментируя принятое депутатским корпусом постановление.

Спикер добавил, что при всех позитивных моментах есть и недоработки, которые связаны с недостижением показателей, установленных в документах стратегического планирования, неполным освоением средств, а в ряде случаев и со срывами, переносами сроков строительства, отсутствием контроля за его ходом.

По словам председателя ЗСК, такие недостатки в контексте проводимой в крае работы по повышению эффективности бюджетных расходов необходимо устранять.

«Принятое постановление - это не просто свод информации об итогах реализации госпрограмм. Это определенный анализ важной составляющей нашей экономики, ее способности обеспечивать ключевые потребности субъекта и комфорт жизни людей, а также важный инструмент по контролю за уровнем исполнительской дисциплины», - резюмировал Юрий Бурлачко.