Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Парламентарии приняли решение об установлении штрафов за нарушение правил застройки в муниципалитетах Краснодарского края

В ходе очередной сессии ЗСК председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань сообщил, что законопроект об изменениях в краевой закон «Об административных правонарушениях». в первом чтении был рассмотрен в прошлом году. Начиная с октября 2025 года прошло несколько заседаний рабочих групп, на которых обсуждались поступившие к законопроекту замечания и предложения по его доработке, в том числе касающиеся конкретизации действий, после которых наступает административная ответственность.

Соответственно, действующий закон был дополнен нормой, устанавливающей штрафы за нарушение требований, содержащихся в утвержденных органами местного самоуправления в Краснодарском крае документах территориального планирования и градостроительного зонирования. В частности, это касается строительства, реконструкции объекта капитального строительства с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе с несоблюдением минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, превышением предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений или превышением максимального процента застройки в границах земельного участка, за исключением объектов, при строительстве, реконструкции которых осуществляется подготовка проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ.

Административный штраф устанавливается в следующих размерах - на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Этот региональный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Подводя итоги рассмотрения, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что правила территориального планирования и градостроительного зонирования, утвержденные органами МСУ в соответствующих муниципальных нормативных актах, достаточно четко регламентируют параметры разрешенного строительства.

«Тем не менее, исходя из опыта правоприменительной практики, можно констатировать, что существующие требования зачастую игнорируются. В результате появляются так называемые самострои, приносящие дивиденды исключительно их владельцам и при этом не вписывающиеся в концепцию реализуемой на территории субъекта градостроительной политики. Принимаемые в крае меры по сохранению земель и соблюдению правил их целевого использования – это не только забота о главном ресурсе аграрной экономики. Это еще и своеобразная инвестиция в формирование единого архитектурного облика Кубани. На сегодняшний день в данном направлении уже проведена серьезная работа. Принятие нынешнего закона – ее логичное продолжение. Предлагаемая система штрафов станет одним из инструментов правового воздействия на тех, кто до сих пор пренебрегает установленными на местном уровне правилами», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

