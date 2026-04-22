Основателю медиахолдинга Readovka Алексею Костылеву продлили арест до июля

Тверской районный суд Москвы на три месяца (до 19 июля) продлил арест основателю медиахолдинга Readovka Алексею Костылеву, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Основателя и бывшего главного редактора "Ридовки" задержали в феврале этого года. Его обвиняют в хищении 1 млрд рублей у Минобороны: следствие вменяет Костылеву мошенничество в особо крупном размере при поставках беспилотников Министерства обороны РФ. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Костылев основал проект в 2014 году, изначально это был портал о новостях Смоленской области. Позже он перебрался в Москву, издание стало заниматься федеральной повесткой. После начала СВО Костылев попал в санкционные списки Канады.

В октябре Алексей попал в серьезное ДТП на квадроцикле в Смоленской области, после которого перенес трепанацию черепа и ряд других очень сложных операций. В 2025 году в холдинге Readovka сменилось руководство, а Костылев заявил, что будет заниматься собственными проектами.