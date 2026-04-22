В Березовском районе ХМАО выросла заболеваемость кишечными инфекциями

С середины марта в Березовском районе зафиксирован подъем заболеваемости кишечными инфекциями, превысивший средние показатели. Для борьбы с распространением вируса власти ввели обязательную изоляцию заболевших детей и сотрудников учреждений, а также ужесточили контроль в пищеблоках.

Эпидемиологи районной больницы проводят расследование по каждому случаю заражения.