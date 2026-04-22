Доля молодых сотрудников в обрабатывающей промышленности сократилась вдвое за десять лет

В обрабатывающей промышленности за последние десять лет доля молодых работников (до 30 лет) упала с 22% до 12%, а специалистов 60+ стало на 60% больше, это данные исследования ВНИИ труда и компании "Яков и Партнеры".

При этом отрасль испытывает острый кадровый дефицит, к 2029 году этому сектору экономики потребуется 1,6 млн человек, причем 1,4 млн из них лишь заменят тех, кто уйдет на пенсию, пишет Forbes.

"В прошлые годы только 27–28% выпускников машиностроительных специальностей оставались работать в отрасли спустя три года после окончания учебы. А усилия компаний и государства по налаживанию связей бизнеса с учебными заведениями, повышению престижа и улучшению предложения для рабочих профессий еще не успели конвертироваться в прирост числа молодых специалистов на производстве", - отмечают авторы исследования.