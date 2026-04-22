Минпросвещения одобрило блокировку видео с издевательствами над учителями

Министерство просвещения поддержало идею оперативно удалять из интернета и соцсетей видео, где школьники оскорбляют учителей ради популярности. Ранее это предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заметил, что такие ролики появляются в сети все чаще, и назвал их провокацией. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов согласился с этой позицией. По его словам, подобные материалы портят авторитет профессии и показывают подросткам плохой пример поведения.

Министр считает, что такие видео убеждают детей и взрослых в допустимости агрессии и публичного унижения. Кравцова особенно беспокоит, что ролики становятся частью спланированных провокаций, которые втягивают молодежь в опасные информационные кампании.

Глава ведомства подчеркнул, что цифровые платформы обязаны реагировать на такие публикации. Он призвал соцсети вовремя стирать материалы, которые нарушают нормы морали и правила уважительного общения. По мнению министерства, это поможет остановить распространение деструктивного контента в молодежной среде.

Ранее организация "Родная школа" проанализировала расчетные листки педагогов из половины регионов России и выяснила, что реальные доходы учителей остаются крайне низкими. Несмотря на заявления Минпросвещения о дефиците кадров всего в 3%, педагоги вынуждены работать в среднем на 1,6 ставки, но даже при такой нагрузке они получают на треть меньше, чем обычные работники в их регионах.