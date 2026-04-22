Минпросвещения одобрило блокировку видео с издевательствами над учителями

22 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минпросвещения одобрило блокировку видео с издевательствами над учителями

Министерство просвещения поддержало идею оперативно удалять из интернета и соцсетей видео, где школьники оскорбляют учителей ради популярности. Ранее это предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заметил, что такие ролики появляются в сети все чаще, и назвал их провокацией. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов согласился с этой позицией. По его словам, подобные материалы портят авторитет профессии и показывают подросткам плохой пример поведения.

Министр считает, что такие видео убеждают детей и взрослых в допустимости агрессии и публичного унижения. Кравцова особенно беспокоит, что ролики становятся частью спланированных провокаций, которые втягивают молодежь в опасные информационные кампании.

Глава ведомства подчеркнул, что цифровые платформы обязаны реагировать на такие публикации. Он призвал соцсети вовремя стирать материалы, которые нарушают нормы морали и правила уважительного общения. По мнению министерства, это поможет остановить распространение деструктивного контента в молодежной среде.

Ранее организация "Родная школа" проанализировала расчетные листки педагогов из половины регионов России и выяснила, что реальные доходы учителей остаются крайне низкими. Несмотря на заявления Минпросвещения о дефиците кадров всего в 3%, педагоги вынуждены работать в среднем на 1,6 ставки, но даже при такой нагрузке они получают на треть меньше, чем обычные работники в их регионах.

Теги: педагог, видео, блокировка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети