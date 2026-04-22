Алексей Кудрин стал учредителем стартапа по разработке ИИ-ассистентов

Экс-глава Счетной палаты России и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин оказался учредителем стартапа "ИИ ассистент исследователя" с долей 65%, другие доли в компании у Института экономической политики Гайдара и фирмы ОДСС. Гендиректором стартапа стал Иван Бегтин, которому принадлежит ОДСС. В качестве основного вида деятельности указаны обработка данных и предоставление услуг по размещению информации, пишет Frank Media.

По словам Бегтина, компания будет заниматься исследованиями и разработкой в области применения ИИ-ассистентов в аналитических задачах.

Сам Кудрин в своем Telegram-канале также прокомментировал участие в новом проекте: "Стал учредителем компании по разработке ИИ ассистента для экономического анализа. Сразу возникли вопросы. Поясняю: поскольку совместно с Институтом Гайдара мы занимаемся экономическими исследованиями, почувствовали, что нужны новые ИИ-инструменты. Существующие AI-модели не заточены под наши задачи. С этой целью и была создана команда".