У берегов Северных Курил в Тихом океане произошло землетрясение

В Тихом океане рядом с северными Курильскими островами случилось ощутимое землетрясение. Начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова сообщила РИА Новости, что магнитуда подземных толчков составила 5,3. Специалисты выяснили, что эпицентр находился в 169 километрах от Северо-Курильска, который расположен на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 34 километров, а само событие произошло 22 апреля в 18:40 по местному времени (10:40 по Москве).

Жители Северо-Курильска почувствовали толчки силой в два-три балла. Сейсмолог уточнила, что это происшествие не вызвало угрозу цунами, поэтому экстренные службы предупреждение не объявляли. Специалисты продолжают следить за ситуацией в акватории, но на данный момент никакой опасности для населения и прибрежных построек нет. Все системы жизнеобеспечения в ближайшем населенном пункте работают в штатном режиме.

Сообщалось, что на северо-восточном побережье Японии 20 апреля произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4, затронувшее берега Хоккайдо и Иватэ. Как сообщает Nikkei News, метеорологическое агентство страны сразу выпустило предупреждение о цунами с возможной высотой волн до 3 метров.