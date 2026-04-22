В РАН поразились планам укрупнения специальностей в вузах

Планы Минобрнауки РФ сформировать новый перечень специальностей высшего образования, укрупнив его, производят сильное впечатление не в лучшую сторону. Такое мнение высказал академик РАН ученый в области физики полимеров Алексей Хохлов.

Если действующий перечень содержит 9 областей образования и 58 укрупненных групп специальностей и направлений, то предлагается от областей образования отказаться и ограничиться лишь 25 укрупненными группами специальностей. Но в рамках укрупненной группы "естественные науки" планируется, например, объединить физику, химию и биологию.

"Это означает, что на первых двух курсах будущий специалист по физике элементарных частиц будет учиться по той же программе, что и специалист по ботанике. Таких несуразностей можно насчитать очень много", - пишет академик.

Он недоумевает, зачем вообще понадобилось все это затевать и что это даст. У высшей школы есть много проблем, но это точно не специализация подготовки на первых двух курсах. Он надеется, что эти планы реализованы не будут.

Власти уже несколько лет говорят о новой модели высшего образования, но ее введение постоянно отодвигается. В чем конкретно состоит эта модель, до сих пор неясно.