Минпромторг не будет заставлять магазины продавать российское пиво

Минпромторг не планирует вводить обязательную долю российского пива в магазинах по примеру вина. Ведомство даже не обсуждало такие меры. Об этом рассказал директор департамента развития внутренней торговли Никита Кузнецов на пресс-конференции перед стартом акции "Дни пива России". Он пояснил, что государство будет продвигать отечественные бренды только через маркетинг и добровольные соглашения с торговыми сетями. Кузнецов отдельно подчеркнул, что закон не будет закреплять за местным пивом конкретное место на полке, сообщает "РГ".

Кузнецов отметил, что пивоваренная индустрия дает почти 1% ВВП, а в 2025 году бюджет получит от нее около 273 млрд рублей в виде акцизов. Это почти 40% всех сборов с алкоголя. Вместе со смежными отраслями сектор обеспечивает работой 650 тысяч человек.

Организаторы акции хотят продвинуть региональные бренды и сделать ассортимент в магазинах разнообразнее. Власти рассчитывают, что это поднимет интерес покупателей, поддержит местных пивоваров и поможет внутреннему туризму.

