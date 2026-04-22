Мошенничество на турбазе в Челябинской области выявила КСП

В контрольно-счётной палате Челябинской области высказались о начале расследования обстоятельств хищения при строительстве туристической базы под Зюраткулем.

Палата выявила нарушения при реализации регионального проекта по созданию туристической базы "Синегорье". Объект расположен вблизи города Бакал и нацпарка "Зюраткуль". ООО "Синегорье" через конкурс попало в перечень получателей бюджетных средств в 2024 г. для реализации проекта по созданию развитой инфраструктуры туризма. Проверка показала, что цели регионального проекта не достигнуты и условия предоставления субсидии не выполнены. Данные факты повлекли причинение ущерба бюджету Челябинской области в особо крупном размере.

"В докладе о работе Контрольно‑счетной палаты за 2025 г. я уже отмечал, что сфера туризма — одно из ключевых направлений развития нашего региона. И данная ситуация тому пример: по нашим материалам возбуждено уже три уголовных дела, и, я думаю, это не последние", - приводит пресс-служба КСП слова председателя палаты Андрея Пшеницына.