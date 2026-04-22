Евросоюз выделит Украине 90 млрд евро и введет новые санкции против РФ

Послы стран Евросоюза согласовали выделение кредита Украине на сумму 90 млрд евро. Вместе с деньгами дипломаты утвердили 20-й пакет санкций против России. Об этом в Брюсселе рассказал представитель Кипра, который сейчас возглавляет Совет ЕС. Решение стало возможным, когда власти Венгрии и Словакии перестали блокировать эти инициативы и отозвали свое вето, сообщает ТАСС.

Одним из условий снятия вето было возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Украина заявила, что починила поврежденный участок трубопровода и снова начала поставлять российское сырье в Европу, о чем сообщает агентство Reuters. Министр экономики Словакии Дениса Сакова подтвердила, что Киев уже предупредил партнеров о росте давления в трубах на территории Беларуси, поэтому поставки в словацком направлении возобновятся утром.

При этом бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель считает, что 90 млрд евро не спасут положение Украины. Журналисты издания EUobserver также пишут, что этот огромный кредит вряд ли серьезно поменяет ситуацию на фронте. Несмотря на такие прогнозы, официальное представительство подтвердило: послы окончательно одобрили и передачу денег Киеву, и новые ограничения для российской стороны.