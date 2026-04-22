Киоск "Цветы от Аллы" в центре Екатеринбурга ликвидируют к августу

Знаменитый киоск "Цветы от Аллы", располагающийся на углу улиц Ленина - Пушкина в Екатеринбурге, ликвидируют до конца июля. Разрешение на снос мэрии дал Апелляционный суд в Перми, сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Напомним, что 18 июня прошлого года киоск был признан самовольной постройкой. Добровольно снести ее владелец Анатолий Лушников мог до 31 октября 2025 года, однако так этого и не сделал. После этого в дело вступила уже администрация Екатеринбурга и на сегодняшний день имеет уже два решения суда с разрешением провести демонтаж - вскоре будет вынесен запрет на эксплуатацию незаконной постройки.

Местные власти ожидают, что предприниматель захочет оспорить решение - на это у него есть два месяца. Но даже в таком случае, снос планируется произвести к августу.