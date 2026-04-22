В Туапсе третий день тушат пожар на морском терминале

Количество сил, задействованных в тушении пожара на морском терминале в Туапсе, увеличено.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в работах задействованы 276 человек и 77 единиц техники, в том числе от ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в работах задействованы 246 человек и 73 единицы техники, а также два пожарных поезда.

Возгорание произошло в ночь на 20 апреля. Пожар в порту начался в результате атаки БПЛА. Специалисты мониторят состояние воздуха.

Напомним, в результате очередной атаки БПЛА на Туапсе погиб мужчина, еще один мирный житель пострадал. Обломки повредили остекление в нескольких зданиях, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме.