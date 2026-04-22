В Астраханской области стартовало голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Началось масштабное онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители могут самостоятельно определить, какие общественные пространства нуждаются в благоустройстве в первую очередь: от парков и набережных до скверов, детских площадок и локальных зон отдыха. «Единая Россия» закрепила реализацию проекта в Народной программе.

Всего в Астраханской области преобразуют 43 общественных пространства. Какие именно территории попадут в планы по благоустройству — решат сами астраханцы по итогам голосования. В прошлом году свои голоса отдали 105 тысяч астраханцев, причём наибольшее количество голосов тогда набрала Набережная реки Кутум. За семь лет действия программы в регионе привели в порядок более 500 пространств и территорий.

Повлиять на облик своего города или района можно онлайн — через бота в MAX. Для этого нужно перейти по ссылке. Также в общественных пространствах, торговых центрах и на улицах помогут волонтёры с доступом к системе голосования.

Принять участие в голосовании могут все граждане Российской Федерации, достигшие 14-ти лет. По правилам можно проголосовать только один раз в муниципалитете региона проживания или регистрации. Голосование продлится до 12 июня. Победившие объекты благоустроят в 2027 году.