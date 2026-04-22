1,5 тысячи новых контейнеров для сбора мусора будет установлено в Астраханской области

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе продолжается модернизация системы обращения с отходами. Астраханский филиал ООО «ЭкоЦентр» 21 апреля приступил к первому этапу замены мусорных баков в городе Нариманов и селах Волжское и Верхнелебяжье. Устаревшие металлические контейнеры сменят пластиковые евроконтейнеры объемом 1,1 м³. Они легче, вместительнее, не ржавеют и оснащены крышками. Одна такая тара вмещает от 100 до 150 кг отходов.

Как рассказал начальник службы эксплуатации и организации перевозок филиала Никита Княжеченко, с сегодняшнего дня началась установка 330 единиц тары в указанных населенных пунктах. Обслуживать новые контейнеры будут спецмашины задней загрузки. Всего приобретено более 1500 евроконтейнеров. 1000 из них уже прибыли в регион и будут поэтапно появляться в Астрахани и области.

Специалисты просят жителей не выбрасывать в евроконтейнеры огнеопасные и горящие предметы, а также крупногабаритный, древесный и строительный мусор. Шины и ветки нельзя складировать внутрь бака — для крупногабаритных отходов предусмотрены специальные отсеки рядом с контейнерной площадкой, иначе спецтехника не сможет произвести забор отходов.

В первую очередь ответственность за замену контейнеров лежит на собственниках площадок — муниципалитетах и УК. Параллельно ведется работа по адаптации контейнерных площадок под новые евроконтейнеры. Если старые площадки были обустроены под металлические баки, то для новых пластиковых емкостей требуются бетонные скаты (пандусы) для их удобного и безопасного спуска.