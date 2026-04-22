В Челябинске на 30 суток закрыто кафе "Восточный дракон"

В Челябинске суд на 30 суток закрыл кафе "Восточный дракон". Оно расположено на улице Сони Кривой.

В работе кафе нашли много нарушений. В одном помещении шли обработка и подготовка морепродуктов, мяса, мяса птиц, там же располагались овощной, мучной, горячий цех, цех холодных закусок, складские помещения для сырья и пищевой продукции.

Не обеспечена поточность производственных процессов, производственное помещение расположено таким образом, что вынос готовой продукции в обеденный зал осуществляется через улицу. В производственном помещении нет условий для мытья посуды, перемещение использованной посуды происходит через улицу.

Есть и другие нарушения, которых всего набралось около двух десятков. Проверка прошла 15 апреля, с того дня работа кафе была временно запрещена. 21 апреля суд вынес решение о закрытии "Восточного дракона" на 30 суток, сообщает челябинское областное управление ФССП.