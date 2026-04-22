В Астрахани стартовал дорожный ремонт по улице Володарского в рамках нацпроекта

Протяжённость ремонтируемого в Астрахани участка улицы Володарского составляет 600 метров. Работы здесь ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и народной программы "Единой России". Всего в этом году в областном центре преобразятся 8 объектов.

На сегодняшний день специалисты приступили к фрезеровке старого асфальтового покрытия. После его снятия будет уложен выравнивающий слой, что обеспечит долговечность и ровность будущей дороги.

В рамках ремонта также запланирована замена бордюров и тротуарных покрытий. На объекте задействованы четыре вида техники, что позволит ускорить процесс и повысить качество работ.

«Для минимизации неудобств работы будут вестись в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта и пешеходов в часы пик. Завершить ремонт планируется в установленные сроки», — пояснил представитель подрядной организации.