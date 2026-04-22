Безопасность или ограничение прав граждан? В СПЧ недовольны блокировками

Безопасность и права граждан нельзя противопоставлять. Так считает член СПЧ глава "Белого интернета" Элина Сидоренко, которая указывает на проблемы российских туристов за рубежом.

Она отмечает, что многие туристы не могут получить качественный доступ к отечественным цифровым сервисам из-за ограничений, связанных с VPN. Под ограничения попадают обычные пользователи за границей, так как технически отличить VPN от обычного зарубежного подключения подчас весьма сложно. В результате любой иностранный IP-адрес может восприниматься как потенциальный риск.

Нужно принимать более аккуратные меры, считает эксперт. Усиление безопасности чревато ограничением прав граждан, ради которых все это и делается. Но тогда наступает противоречие.

"Эффективная защита цифровой среды возможна только тогда, когда она не превращается в источник ограничений для тех правопослушных граждан, ради кого эта защита и существует", - заключает Сидоренко.