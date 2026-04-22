22 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале суд лишил полномочий депутата, проголосовавшего за увеличение себе надбавок

На Среднем Урале суд досрочно прекратил полномочия депутата думы Сысертского округа Вадима Старкова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, основанием для такого решения стало непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установленных федеральными законами. Депутатские полномочия Старкова прекращены в связи с утратой доверия.

Решение Сысертского районного суда пока не вступило в силу. Стороны имеют право обжаловать его в течение месяца.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила нарушения в действиях экс-мэра, а ныне депутата Сысертского округа Вадима Старкова, проголосовавшего на одном из заседаний за увеличение надбавок бывшим главам округа, а значит и себе. Ведомство потребовало санкций для депутата, но коллеги Старкова по думе отказались наказывать его.

Теги: Старков, полномочия, надбавки, депутат, суд, Сысерть


Ранее 26.02.2026 11:51 Мск Депутаты отклонили требование прокуратуры наказать экс-мэра Сысерти
Ранее 18.02.2026 15:34 Мск Сысертская дума рассмотрит требования прокуратуры наказать экс-мэра Старкова
Ранее 12.03.2025 08:47 Мск Сысертского депутата Старкова поймали на нарушении федерального законодательства

