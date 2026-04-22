На Урале суд лишил полномочий депутата, проголосовавшего за увеличение себе надбавок

На Среднем Урале суд досрочно прекратил полномочия депутата думы Сысертского округа Вадима Старкова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, основанием для такого решения стало непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установленных федеральными законами. Депутатские полномочия Старкова прекращены в связи с утратой доверия.

Решение Сысертского районного суда пока не вступило в силу. Стороны имеют право обжаловать его в течение месяца.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила нарушения в действиях экс-мэра, а ныне депутата Сысертского округа Вадима Старкова, проголосовавшего на одном из заседаний за увеличение надбавок бывшим главам округа, а значит и себе. Ведомство потребовало санкций для депутата, но коллеги Старкова по думе отказались наказывать его.