Mash: Бывший губернатор Курской области Смирнов будет печь хлеб в колонии

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, осужденный на 14 лет по делу о коррупции, будет печь хлеб в исправительной колонии строгого режима под Курском, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, осужденный зарегистрирован в Курске, там же ему вынесли приговор. Это значит, что отбывать наказание он должен в ближайшей колонии. Единственная подходящая под этот срок тюрьма Курской области — ИК-9 в Косиново, где заключенные работают в швейном и хлебопекарном цехах.

О задержании Смирнова стало известно в апреле 2025 года. Его обвинили в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство "Корпорации развития Курской области" (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. В апреле 2026 года Дедов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима, Смирнов – к 14 годам.