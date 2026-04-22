Госдума утвердила масштабный военный союз России и Никарагуа

Депутаты Государственной Думы ратифицировали соглашение с Никарагуа о долгосрочном военном партнерстве. Документ, который стороны подписали в сентябре 2025 года, устанавливает четкие правила для организации и финансирования общих оборонных проектов. Теперь Россия и Никарагуа будут регулярно обмениваться данными по важным военным вопросам и координировать действия против глобальных угроз. Особое внимание партнеры уделят борьбе с экстремизмом, международным терроризмом и морским пиратством. Также план сотрудничества предусматривает совместную подготовку солдат и офицеров двух государств, пишет "РГ".

За выполнение всех пунктов договора отвечают Министерство обороны РФ и Главное командование армии Никарагуа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отношения между странами глубокими и содержательными на всех уровнях власти. Он призвал коллег активно помогать развитию этих связей и укреплять дружбу с партнерами в Латинской Америке. Важным шагом к этому соглашению стал визит Володина в Никарагуа летом 2024 года, когда он принял участие в праздновании 45-летия Сандинистской революции.

Теперь страны создадут специальную парламентскую комиссию, чтобы военное и политическое взаимодействие развивалось еще быстрее.