На таможне в Благовещенске задержали туриста с золотом в кроссовках

Благовещенские таможенники задержали 44-летнего иностранца, который пытался вывезти в Хэйхэ партию золота. Во время проверки инспектор услышал сигнал металлодетектора, когда осматривал обувь мужчины. Под стельками кроссовок путешественник спрятал лом ювелирных изделий. Эксперты установили, что это сплав из 215,7 грамма золота 585-й пробы и 17,6 грамма серебра. Общая стоимость контрабанды составила 2,5 млн рублей, рассказали сообщили в Федеральной таможенной службе.

Турист признался, что незнакомец пообещал ему деньги за перевозку драгметаллов в Китай. Мужчина знал о правилах декларирования, но все равно решил спрятать золото в обувь. Теперь против него возбудили уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров в составе группы лиц. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

