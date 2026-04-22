22 Апреля 2026
Фото: Reuters / Gleb Garanich

В Тюменской области пройдет свыше 220 мероприятий, посвященных 40-летию трагедии на Чернобыльской АЭС

В Тюменской области пройдет свыше 220 мероприятий, посвященных 40-летию трагедии на Чернобыльской АЭС, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

События в память о жертвах аварии и подвиге ликвидаторов, пройдут во всех муниципалитетах. В учреждениях культуры стартовали информационные и познавательные программы с просмотром видеоматериалов для детей и подростков, часы памяти и уроки мужества, виртуальные экскурсы и фотовыставки.

22 апреля в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева состоится презентация книжно-иллюстративной выставки "Чернобыль. 40 лет спустя", 23 апреля в этой же библиотеке пройдет лекционное мероприятие "Невидимая угроза и последствия радиации", 26 апреля в сквере Мужества у памятника "Тюменцам-ликвидаторам радиационных аварий и катастроф" состоится торжественная церемония возложения цветов, до 31 мая в музее "Городская Дума" будет работать выставка "Герои Чернобыля".

Мероприятия в муниципальных учреждениях культуры объединят более 12 тысяч жителей Тюменской области.

26 апреля 2026 года исполнится 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшей техногенной катастрофы в истории атомной энергетики. Авария произошла в ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС близ города Припять (Украинская ССР). В результате взрыва и разрушения активной зоны реактора в атмосферу вырвалось около 50 тонн радиоактивного топлива. Выброс был в 400 раз мощнее, чем от бомбы в Хиросиме. Пожар продолжался 10 дней, что привело к радиоактивному загрязнению больших территорий СССР, Европы и других стран. Участники ликвидации. В период с 1986 по 1990 год к ликвидации последствий аварии было привлечено около 600 тысяч человек со всего СССР. Среди них были пожарные, военные, инженеры, медики, ученые.

