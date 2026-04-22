На Урале судят вымогателей, отобравших машину у участника СВО

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о вымогательстве и других преступлениях. Потерпевший был участником специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое жителей Тавды – мужчина и женщина. Как показало расследование, все началось с того, что в январе этого года обвиняемая приобрела у бойца СВО автомобиль KIA CEED за 500 тысяч рублей. Однако после заключения договора купли-продажи и передачи денег она обнаружила в машине неисправность. Покупательница потребовала расторгнуть сделку и вернуть средства, но продавец отказался.

Тогда свердловчанка взяла своего знакомого и вместе с ним пришла к участнику спецоперации требовать деньги. Когда тот вновь ответил отказом, то услышал угрозы в свой адрес. После этого парочка забрала его автомобиль Opel Astra стоимостью 450 тысяч рублей и переместила в свой гараж, где он и стоял до момента изъятия сотрудниками полиции.

Как отметили в прокуратуре, сами вымогатели своей вины не признали. На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд.