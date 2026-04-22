Стадионы и другие спортобъекты обяжут вывешивать флаг России

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении перечня объектов, где должен постоянно вывешиваться флаг России. В него войдут государственные и муниципальные спортивные объекты (стадионы, арены, бассейны и т.д.).

Также флаг может стать обязательным на официальных физкультурных мероприятиях и соревнованиях. Депутаты считают это важным для воспитания патриотизма, особенно у молодежи, и уважения к стране и ее символам. Предлагается ввести обязательное исполнение гимна на соревнованиях, административную ответственность за отсутствие флага и методические рекомендации по его использованию.

Отмечается, что это также станет ответом на дискриминацию российских государственных символов на международной арене. Депутаты уверены, что ребенок, приходящий на стадион или в спортивную школу, должен видеть государственный флаг, чтобы потом у его не возникла мысль выступать под белым флагом.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.

Интерес к зимней Олимпиаде в Италии, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, проявил лишь каждый четвертый россиянин. Большинству людей не нравится выступление под белым флагом. Некоторые депутаты называют это предательством.