Украина возобновляет транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу

Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу, передает Reuters. Ранее Киев заявил, что ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода завершены.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что первые поставки сырой нефти по "Дружбе" из Украины в Словакию начнутся рано утром в четверг, 23 апреля. По данным Саковой, Украина уведомила Словакию о начале работ в Белоруссии по наращиванию давления в трубопроводе, что необходимо для возобновления прокачки нефти, остановленной в конце января.

Также о возобновлении поставок российской нефти Украина уведомила венгерскую нефтяную группу MOL.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь ждет от Евросоюза ускорения процесса по выдаче Киеву обещанного кредита на 90 млрд евро. Одним из условий его предоставления было возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.