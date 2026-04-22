Проезд по Крымскому мосту на электромобилях и гибридах попал под запрет
Минтранс России перед началом нового туристического сезона напомнил правила проезда по Крымскому мосту.
"Гибридным авто и электромобилям проезд запрещен. Владельцам этих транспортных средств необходимо выбрать другой маршрут — Р-280 "Новороссия", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, запрет вводится с учетом рекомендаций силовых и правоохранительных структур.
Ранее по Крымскому мосту был запрещен проезд грузовых автомобилей. Им предлагается двигаться по альтернативному маршруту – через новые регионы.
Для легковых автомобилей правила проезда остаются прежними: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.