Проезд по Крымскому мосту на электромобилях и гибридах попал под запрет

Минтранс России перед началом нового туристического сезона напомнил правила проезда по Крымскому мосту.

"Гибридным авто и электромобилям проезд запрещен. Владельцам этих транспортных средств необходимо выбрать другой маршрут — Р-280 "Новороссия", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, запрет вводится с учетом рекомендаций силовых и правоохранительных структур.

Ранее по Крымскому мосту был запрещен проезд грузовых автомобилей. Им предлагается двигаться по альтернативному маршруту – через новые регионы.

Для легковых автомобилей правила проезда остаются прежними: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.