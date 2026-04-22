В Петербурге потерявший сознание водитель сбил пешехода и упал на машине в Обводной канал

В сети появилось видео с камеры видеонаблюдения на Обводном канале в Петербурге, на котором видна утренняя авария с упавшим в канал автомобилем.

Видно, как на большой скорости легковушка наезжает на тротуар на светофоре, сбивает пешехода, а затем разбивает ограду канала и падает в воду. Водитель из тонущей машины выбирается через переднюю пассажирскую дверь.

Пешеход был госпитализирован с серьезными травмами в состоянии средней степени тяжести, водителя достали из воды, у него переохлаждение и ссадины. Мужчина пояснил, что потерял сознание за рулем.