В Екатеринбурге объявлены дата и место прощания с Евгением Горенбургом

В Екатеринбурге объявили дату и место прощания с ушедшим из жизни музыкантом и продюсером Евгением Горенбургом.

Основатель нескольких уральских фестивалей скончался на 67-м году жизни. Соболезнования в связи со смертью Горенбурга выразил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Как сообщается на странице фестиваля Ural Music Night в соцсети, прощание с Евгением Львовичем пройдет в эту пятницу, 24 апреля, с 11:00 до 12:30. Место прощания – КЦ "Урал" (ул. Студенческая, 3). О том, где будет похоронен Евгений Горенбург, не сообщается.

Ранее было объявлено, что все уральские фестивали, к которым был причастен Горенбург, обязательно состоятся в этом году.