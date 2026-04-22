Застройщик "Самолет" может за несколько лет поправить свое финансовое положение - Костин

Один из крупнейший в стране застройщиков – ГК "Самолет" – сможет поправить свое финансовое положение, но ему потребуется на это несколько лет, считает глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, ВТБ и еще три-четыре других банка являются крупнейшими кредиторами девелопера, передает РБК.

"Мы считаем, что это ситуация временная, и что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительном усилии их менеджмента, компания в состоянии в течение нескольких лет поправить свою ситуацию и выйти на нормальные показатели для обслуживания долга", - сказал Костин.

В феврале стало известно, что правительство России отказалось предоставить "Самолету" льготный кредит, потому что считает, что у девелопера пока не такие большие проблемы, чтобы его срочно поддерживать из бюджета.

Ранее девелоперская группа "Самолет" просила у правительства выдать ей льготный кредит на 50 млрд руб. и была готова отдать в залог блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа. Компания объясняла свою просьбу тем, что хочет поправить финансовое положение, пошатнувшееся из-за жесткой политики Центробанка.

Эксперты считают, что проблемы "Самолета" связаны скорее с управлением внутри компании, а не с кризисом на строительном рынке в целом. На данный момент "Самолет" занимает одну из лидирующих позиций по объему строящегося жилья.