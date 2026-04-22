Застройщик "Самолет" может за несколько лет поправить свое финансовое положение - Костин

22 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Застройщик "Самолет" может за несколько лет поправить свое финансовое положение - Костин

Один из крупнейший в стране застройщиков – ГК "Самолет" – сможет поправить свое финансовое положение, но ему потребуется на это несколько лет, считает глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, ВТБ и еще три-четыре других банка являются крупнейшими кредиторами девелопера, передает РБК.

"Мы считаем, что это ситуация временная, и что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительном усилии их менеджмента, компания в состоянии в течение нескольких лет поправить свою ситуацию и выйти на нормальные показатели для обслуживания долга", - сказал Костин.

В феврале стало известно, что правительство России отказалось предоставить "Самолету" льготный кредит, потому что считает, что у девелопера пока не такие большие проблемы, чтобы его срочно поддерживать из бюджета.

Ранее девелоперская группа "Самолет" просила у правительства выдать ей льготный кредит на 50 млрд руб. и была готова отдать в залог блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа. Компания объясняла свою просьбу тем, что хочет поправить финансовое положение, пошатнувшееся из-за жесткой политики Центробанка.

Эксперты считают, что проблемы "Самолета" связаны скорее с управлением внутри компании, а не с кризисом на строительном рынке в целом. На данный момент "Самолет" занимает одну из лидирующих позиций по объему строящегося жилья.

Теги: самолет, андрей костин, застройщик, втб, кредиторы


