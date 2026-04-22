В свердловских колледжах, школах и детсадах прошли антитеррористические учения

В учебных заведениях Свердловской области прошли всероссийские антитеррористические учения при участии правоохранительных органов и экстренных служб. Работникам школ, колледжей и детских садов дали на практике закрепить алгоритмы действий в случае террористической угрозы, что в будущем может спасти жизнь их ученикам и им самим.

Старт масштабным учениям дали министр просвещения России Сергей Кравцов и глава МЧС России Александр Куренков. 21 и 22 апреля отрабатывались сценарии вооруженных нападений на учреждения, атаки с использованием БПЛА, а также обнаружение взрывного устройства. Особое внимание уделили отработке экстренной эвакуации учащихся и студентов, а также взаимодействию администрации учреждения с подразделениями МЧС, МВД, Росгвардии и Рособрнадзора.



"Современные условия предполагают комплексный подход к защите образовательных организаций с учетом актуальных угроз. Крайне важно в этой работе уделить внимание обучению детей поведению в критических ситуациях. Знание элементарных мер безопасности и четких алгоритмов действий поможет сохранить им жизнь", – подчеркнул Александр Куренков.



Комиссии также проверили работоспособность систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других технических средств обеспечения безопасности.

"Такие мероприятия в рамках обеспечения антитеррористической защищенности проходят ежегодно. Учения в школах прошли успешно – сотрудники и обучающиеся действовали в соответствии с установленными алгоритмами", – рассказал начальник отдела комплексной безопасности системы образования управления развития инфраструктуры Министерства образования Свердловской области Анатолий Белан.