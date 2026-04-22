В свердловских колледжах, школах и детсадах прошли антитеррористические учения

22 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В свердловских колледжах, школах и детсадах прошли антитеррористические учения

В учебных заведениях Свердловской области прошли всероссийские антитеррористические учения при участии правоохранительных органов и экстренных служб. Работникам школ, колледжей и детских садов дали на практике закрепить алгоритмы действий в случае террористической угрозы, что в будущем может спасти жизнь их ученикам и им самим.

Старт масштабным учениям дали министр просвещения России Сергей Кравцов и глава МЧС России Александр Куренков. 21 и 22 апреля отрабатывались сценарии вооруженных нападений на учреждения, атаки с использованием БПЛА, а также обнаружение взрывного устройства. Особое внимание уделили отработке экстренной эвакуации учащихся и студентов, а также взаимодействию администрации учреждения с подразделениями МЧС, МВД, Росгвардии и Рособрнадзора.

"Современные условия предполагают комплексный подход к защите образовательных организаций с учетом актуальных угроз. Крайне важно в этой работе уделить внимание обучению детей поведению в критических ситуациях. Знание элементарных мер безопасности и четких алгоритмов действий поможет сохранить им жизнь", – подчеркнул Александр Куренков.

Комиссии также проверили работоспособность систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других технических средств обеспечения безопасности.

"Такие мероприятия в рамках обеспечения антитеррористической защищенности проходят ежегодно. Учения в школах прошли успешно – сотрудники и обучающиеся действовали в соответствии с установленными алгоритмами", – рассказал начальник отдела комплексной безопасности системы образования управления развития инфраструктуры Министерства образования Свердловской области Анатолий Белан.

Теги: антитеррористические учения, детсад, школа


