СМИ: ЕС предложили принять 20-й пакет санкций без запрета на перевозку нефти РФ

Еврокомиссия исключила из 20-го пакета санкций в отношении России его главный элемент - запрет на транспортировку российской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его данным, странам ЕС предложено срочно принять этот пакет в урезанном виде.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал возобновить поставки российских энергоресурсов. Он отметил, что даже США - "величашая демократия мира" - приостановили санкции на торговлю российской нефтью, поэтому Брюссель должен последовать их примеру.