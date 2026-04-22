В районе автовокзала Перми планируется построить новую улицу

В районе автовокзала Перми планируется построить новую улицу, сообщает ТЕКСТ со ссылкой на департамент дорог и благоустройства администрации Перми.

Новая улица частично пройдет по участку автовокзала на улице Революции, 68. Автовокзал планируется перенести на шоссе Космонавтов, а на старом месте будет построено высотное здание и новая квартальная сетка.

Новая дорога - это продолжение улицы Нечаевская для соединения улиц Революции и Механошина. Сроки строительства пока не определены, сначала улицу внесут в Генплан Перми.

Ранее главный архитектор Прикамья Елена Ермолина рассказывала, что уличная сеть в районе нынешнего автовокзала не является оптимальной. Это связано с тем, что здесь ранее была деревня и от нее осталось странное расположение улиц.