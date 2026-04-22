22 Апреля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России введут новый сбор на электронику после тестового периода

Российские власти планируют внедрить специальный технологический сбор на радиоэлектронику. Сначала чиновники запустят пилотный этап, чтобы проверить работу механизма на практике. Гендиректор "Консорциума печатных плат" Ольга Кожуховская пояснила изданию "Финмаркет", что такой осторожный старт поможет учесть интересы отрасли и избежать лишних рисков. Сейчас Минпромторг вместе с бизнесом обсуждает, какие именно детали и устройства попадут в итоговый список. Эксперты уже предложили конкретные расценки: за обычный телефон придется заплатить 25 рублей, за смартфон - 250 рублей, а за ноутбук - 500 рублей.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Платить сбор будут компании, которые завозят технику из-за границы или производят ее внутри страны. Правительство установит окончательный перечень товаров, но закон уже ограничивает максимальный платеж суммой в 5 тысяч рублей. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что высокие ставки коснутся только самой дорогой электроники. Деньги от этого сбора помогут государству развивать собственное производство микросхем и плат. По прогнозам Минфина, за первые три года бюджет получит от новой меры около 218 млрд рублей.

Ранее бизнес высказывал опасения, что необходимость оплаты еще до начала продаж создаст финансовые трудности для поставщиков. В итоге участники рынка прогнозируют, что эти дополнительные расходы заложат в стоимость товаров, что приведет к росту цен для конечных покупателей.

Теги: сбор, электроника, налог


