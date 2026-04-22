В Москве задержали мужчину, планировавшего взрыв у объектов Минобороны

В Москве сотрудники ФСБ мужчину, планировавшего по заданию украинских кураторов взорвать самодельное взрывное устройство у объектов Минобороны.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, злоумышленник сам установил контакты с боевиками. По их заданию он прибыл в Москву для совершения теракта с использованием СВУ, после которого ему был обещан выезд на Украину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". Подозреваемый арестован.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся Киевом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края.Задержана гражданка Германии, которая планировала устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске.