Аудитория мессенджера "Макс" достигла 110 млн пользователей

Узбекистан, Белоруссия и Казахстан заняли первые места по популярности онлайн-платформы "Макс" среди зарубежных стран. В пресс-службе мессенджера также отметили, что приложение активно скачивают жители Таджикистана и Киргизии. На сегодняшний день сервис открыл регистрацию для граждан 40 государств.

Компания расширяла географию работы поэтапно: в ноябре прошлого года доступ к звонкам и сообщениям получили жители стран СНГ, а в марте этого года к ним присоединились пользователи из Азии, Африки, Латинской Америки и с Ближнего Востока.

К началу апреля в приложении зарегистрировались уже 110 млн человек. Каждый день сервисом пользуются более 80 млн пользователей.

Кстати, мессенджер Max сменил название в магазинах приложений на кириллическое «Макс», чтобы соответствовать тренду на русификацию бизнеса и избежать критики за использование латиницы.